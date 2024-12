Dreifacher Tournee-Sieger sagt Teilnahme ab!

Am 29. Dezember steigt in Oberstdorf das erste Springen, ehe die Tournee drei Tage später zum Neujahrs-Springen in Garmisch-Partenkirchen haltmacht. Der erste Bewerb auf österreichischem Boden findet am 4. Jänner in Innsbruck statt, das Finale geht am 6. Jänner in Bischofshofen über die Bühne.