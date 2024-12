Adventkranzbrand: Aufatmen nach der Evakuierung

Gäste in Feuerwache untergebracht

Das Aufatmen ist groß. Vitzthum: „Die Gäste konnten am Weihnachtsmorgen schon wieder frühstücken. Es ist zwar ein Schock gewesen, so mitten in der Hochsaison, aber das Wichtigste ist, dass nicht mehr passiert ist.“ Die Gäste wurden übrigens nach der Evakuierung in der Feuerwache und im Nachbargebäude untergebracht. Sie konnten aber nach dem Einsatz ihre Zimmer wieder beziehen.