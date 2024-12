70 Floriani verhindern bei Großbrand Schlimmstes

Küche brannte in Kuchl

Ebenfalls am Samstag wurde die Feuerwehr Kuchl zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Ortstteil Markt alarmiert. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen bereits eine starke Verrauchung sichtbar. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und die Atemschutztrupps konnten mit der Brandbekämpfung in der Küche beginnen“, schildert die Feuerwehr Kuchl ihren Einsatz.