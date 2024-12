„Veteranen“ der Ortspolitik ziehen an einem Strang

Eine neue Bürgerliste geht im Jänner bei der Gemeinderatswahl in Kottingbrunn, Bezirk Baden, an den Start. Obwohl, wirklich neu in der Ortspolitik sind die Akteure nicht. Denn die beiden Spitzenkandidaten sind jene Mandatare, die am längsten in der Kottingbrunner Lokalpolitik tätig sind, und waren schon bisher mit eigenen Bürgerlisten im Gemeinderat vertreten. Jetzt schließen sich „Pro Kottingbrunn“ und „Neues Kottingbrunn“ zu einer Liste mit dem wenig fantasievollen Namen „Neues Pro Kottingbrunn“ zusammen.