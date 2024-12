In Schlagweite – für Post soll das Double her

Ab in die Weihnachtspause! Nach den Erfolgen in Cup und Liga brennen Posts Volleyballerinnen auf das Double. „Wir waren oft nicht komplett. Aber wir sind auf bestem Wege, ein Team zu formen, das Titel gewinnen kann“, so Boss Hanzl, für dessen Girls es in der Liga am 4. Jänner in Linz weitergeht.