Jeden Tag Stammtisch! Und das schon seit 40 Jahren

„Über Politik wird bei uns nicht geredet“, sagt Ernst Schmiedinger. Mit uns meint der Metzger und Wirt in Pension seine Stammtisch-Runde. Ihr Treffpunkt ist das Augustiner Bräustübl in Salzburg-Mülln. Saal 1, unter der großen Wanduhr. Deswegen heißt er auch Uhrstammtisch. Seit 40 Jahren gibt es ihn schon. Er zählt an die 20 Mitglieder. Und er findet täglich statt. Sieben Tage die Woche.