„Skandal – die FIS spielt mit unserer Gesundheit!“

„... dann musst du alles fahren können“

Verteidigt wurden die Verantwortlichen hingegen von Ex-Fahrer Felix Neureuther. „Es hätte deutlich besser von der Präparierung sein können – aber es ist ein Freiluftsport. Es sind die besten Fahrer der Welt am Start, dann musst du alles fahren können“, so der Deutsche in seiner Funktion als TV-Experte.