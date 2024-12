Manuel Feller: „Will das nicht als Ausrede nehmen“

„Ich will das nicht als Ausrede nehmen“, erklärte Feller nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms in Alta Badia im ORF-Interview. „Es läuft alles nicht ganz rund. Ich hoffe, dass ich im zweiten Durchgang dabei bin.“ Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung ging, Feller musste sich mit Rang 31 knapp geschlagen geben. Auf seine körperlichen Beschwerden angesprochen, blockte der Slalomweltcupsieger vom Vorjahr ab: „Ich will da jetzt nicht viel drüber reden. Es ist nicht alles ideal, so muss man es sagen.“