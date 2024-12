Tiroler verlor über 100.000 Euro an Online-Gauner

Zweiter Mitarbeiter meldete sich

Am Dienstag folgte nun die Fortsetzung der Gaunerei: Ein angeblicher Mitarbeiter einer anderen Firma kontaktierte den Mann und bot ihm an, das investierte Geld wieder zurückzuholen. Dafür überwies der Einheimische erneut in mehreren Tranchen einen Betrag von mehreren Zehntausend Euro. Der Mann erhielt jedoch sein Geld nicht zurück.