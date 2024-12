Mega-Überraschung bei Haltbarkeit von E-Auto-Akkus

Herstellergarantie macht nicht gerade Mut

Aktuell geben die meisten Autobauer in Europa eine Batterie-Garantie von acht Jahren oder mindesten 160.000 Kilometer. Bis dahin sollen mindestens 70 Prozent der Ursprungskapazität erhalten bleiben – keine Aussicht, die bedenkenlos zum E-Auto greifen lässt. Auch abseits der Dekra-Daten zeigen Praxiserfahrungen, dass die Akkus in der Regel noch deutlich länger durchhalten. Man muss also nicht zwingend damit rechnen, dass man nach acht Jahren in die Nähe des ziemlich zurückhaltend gewählten garantierten Zustand kommt.