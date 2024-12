Absurd! Spike-Verbot auf Laufbahn sorgt für Ärger

Ein veritabler Schildbürgerstreich hat dieser Tage für Aufregung in Deutschlands Leichtathletik gesorgt: Einer hoffnungsvollen Nachwuchs-Athletin ist das Sprint-Training auf der Laufbahn im Melsunger Waldstadion verboten worden! Der Grund erscheint an Absurdität kaum zu überbieten: Denn die Nutzung von Schuhen mit Spikes, mit die wichtigsten Hilfsmittel der Sprinter, ist dort nicht erlaubt. Also auf einer Laufbahn, die per Definition eben auch zum Training für Sprints da ist …