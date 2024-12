Leichte Unsicherheit vor dem Weihnachtsfest

Große Frage auch: Wird LASK-Coach Markus Schopp beim angekündigten Mannschaftsumbau in Linz im Winter in seiner alten Heimat, bei einem direkten Konkurrenten um die Meisterrunde, „wildern“? Mit Flecker, Horvath, Luckeneder, Entrup war Hartberg für die Linzer ja schon immer ein blühendes Ersatzteillager. „Wir hoffen, er tut das nicht“, sagt Hartberg-Obmann Erich Korherr, „wir brauchen ja im Kampf um die Meisterrunde oder in einem etwaigen Abstiegsrennen eine starke Mannschaft.“ Großteils hat Hartberg dank bestehender Verträge das Heft selbst in der Hand – einzig Donis Avdijaj hat eine Ausstiegsklausel.