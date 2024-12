Mystischer Weihnachtsbote: Misteln als schöne Deko

Über die Mistel ranken sich viele Mythen, und sie fasziniert Menschen seit jeher – doch aus gärtnerischer Sicht spaltet sie diese in zwei „Lager“: in jene Gärtner, die beim Anblick dieser Halbschmarotzerpflanze ein „Oh Gott, das geht gar nicht“ ausstoßen – und jene, die dahinter den dekorativen Aspekt sehen, die Nahrungsquelle für Vögel und auch den Wert in der Volksheilkunde. Nicht zuletzt bei der Krebstherapie kommt die Mistel mittlerweile begleitend zum Einsatz.