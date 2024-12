Amazon droht massiver Streik vor Weihnachten

Teamsters sprach vom größten Streik gegen Amazon in der Geschichte Amerikas. „Was wir hier tun, ist historisch“, sagte Leah Pensler, eine Lagerarbeiterin in San Francisco. Betroffen seien Standorte in New York City, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco und Südkalifornien. Verhandlungsführer der Gewerkschaft hatten erklärt, der E-Commerce-Riese weigere sich, mit ihnen über bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu verhandeln.