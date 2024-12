Olympia-Held von München mit 78 Jahren gestorben

Speerwurf war damals (auch) in Deutschland populär geworden. Die Zuschauer, so Klaus Wolfermann, begeisterten sich für jene Sportart, die eine ewig lange Tradition besitzt und ursprünglich nur eine Form der Jagd beinhaltete. Die Faszination liege, ohne eine andere Disziplin auch im Geringsten abwerten zu wollen, in der Eleganz, dem wunderbar zu beobachtenden, langen Flug des Speers, die leicht und sofort sichtbare Weite des Wurfs. Eine Faszination, die er in seinen Anfängen als Werfer selbst in den skandinavischen Ländern gespürt hatte. „Meetings in Schweden und Finnland zählten immer zum festen Bestand in meiner Wettkampfplanung. Wir fragten uns dann immer, was die im Norden anders machen als wir!“ Irgendwann fanden sein Trainer und er die Lösung. Ein kleines Mosaikstein bei dieser Dominanz sei, dass die Kinder wie gerade in Finnland immer wieder Speerwerfen im Fernsehen sehen würden und selbst früh mit Würfen in Berührung kommen: „Und sei es auch nur beim Werfen von Steinen ins Meer!“