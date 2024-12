Die blaue Mark auf Jörg Haiders Spuren

Ganze 35 Jahre ist es her, dass mit Jörg Haider in Kärnten der erste freiheitliche Landeshauptmann der Zweiten Republik angelobt wurde. Wenn am Donnerstag in der Wiener Hofburg der alte grüne Intellektuelle als Bundespräsident den vormaligen Berufssoldaten Mario Kunasek als neuen steirischen Landeshauptmann angelobt, ist dies politisch ebenso aufsehenerregend wie seinerzeit.