Kramer: „Die meiste Zeit über fühle ich nichts“

„Ich bin über meine aktuellen Ergebnisse natürlich nicht glücklich und habe auf einen besseren Saisonstart gehofft“, schrieb Kramer in einem Instagram-Posting. Schon in der vergangenen Saison habe sie erkannt, dass sich etwas in ihr geändert habe. „Ich fühle mich auf der Schanze nicht wie ich selbst. Es ist hart, ich habe Zugang zu dem System verloren, in dem es einfach Klick gemacht hat.“ Die Athletin hatte in erfolgreicheren Tagen oft gemeint, dass sie nur in ihr Flugsystem kommen müsse, damit es dahingehe.