Baerbock und Blinken: Transatlantische Schwärmerei

Es gibt Begegnungen in der internationalen Diplomatie, die von strategischen Manövern, steifen Fototerminen und komplizierten Vertragsverhandlungen geprägt sind. Und dann gibt es Annalena Baerbock und Anthony Blinken. Die deutsche Noch-Außenministerin und ihr demnächst scheidender US-Amtskollege haben es geschafft, der ganzen Welt zu zeigen, dass es auf dem Politik-Parkett gelegentlich fast so zugeht wie in einer Romantik-Komödie.