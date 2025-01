Mit einem Ehrenamt im neuen Jahr etwas zurückgeben

Unterstützung im Alltag

Ehrenamtliche unterstützen in organisatorischen Fragen, bei einem Gespräch oder durch Besorgungen. Sie entlasten Angehörige in der Begleitung von schwerkranken Menschen – in der Zeit der Erkrankung und danach. Diese Aufgaben sind emotional fordernd. Doch werden die Betreuer gut geschult und nie allein gelassen. Ein multiprofessionelles Netzwerk stützt und begleitet sie.