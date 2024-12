So erlebte der Sturm-Trainer das Parensen-Jawort

Vergangenen Freitag führte Parensen mit dem Interimstrainer noch ein gutes Gespräch, danach flog der Sportchef zur Familie nach Berlin, wo sein „Ja zu Säumel“ in den letzten Tagen reifte. „Jürgen hat die Mannschaft in einer für den gesamten Klub herausfordernden Phase übernommen und konnte mit viel Einsatz und Leidenschaft die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen sowie die ersten Punkte in der Champions League holen“, so der Deutsche.