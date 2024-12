U1-Brand: Darum brannte der „Silberpfeil“

Es waren bange Momente, als am 19. November ein Silberpfeil in Flammen aufging. Am Dienstag gaben die Wiener Linien schließlich bekannt, dass man nun dahintergekommen sei, warum der „Silberpfeil“ in Rauch aufging. Der Brand wurde durch einen elektrotechnischen Defekt im Bereich der Stromkabel, die zu den Fahrmotoren führen, verursacht. Ein Isolationsschaden bei den Hauptstromkabeln hatte zu einem Kurzschluss geführt – in weiterer Folge kam es zum Brand. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.