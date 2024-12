Schüler holen Pferde-Trophy ins Tullnerfeld

„Die Schüler der LFS Tullnerbach wiederholten die Bestleistung vom Vorjahr und bestätigten somit eindrucksvoll, dass sie an der Spitze des Pferdesports an den Fachschulen in Österreich stehen“, gratulierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum Erfolg. Dass die jungen Reiter so sicher im Sattel sitzen und mit der Kutsche fahren, unterstreiche einmal mehr die hohen Standards der pferdewirtschaftlichen Ausbildung an der Fachschule Tullnerbach.