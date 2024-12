Steirer im Einsatz: „Den Geruch vergisst du nie!“

Rund 230.000 Menschen riss die Katastrophe in Indonesien, Thailand, Indien, Sri Lanka und weiteren Ländern in den Tod – die Wellen trafen auch zahlreiche Touristenorte. Nur wenige Stunden nach dem Tsunami kam vom Innenministerium die Order an Spezialteams, ins Katastrophengebiet zu fliegen. Oberst Rupert Gruber, Leiter der Polizeischule in Graz, und Lehrgangskommandant Chefinspektor René Stockner waren damals für das Einsatzkommando Cobra zwei Wochen vor Ort.