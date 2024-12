Seeham erhielt nachhaltigen Christbaum im Ortskern

Als „ein ganz besonderes Zeichen“ bezeichnet die Gemeinde Seeham ein Geschenk des hiesigen Wirtschaftsbundes. Denn die Gemeinde Seeham erhielt als Spende für den Dorfplatz einen Christbaum, der nicht nur aufgestellt, sondern gepflanzt wurde. „Dieser soll zukünftig jedes Jahr in der Adventzeit als Symbol für Gemeinschaft und festliche Stimmung erstrahlen“, so die Gemeinde in ihrer Aussendung.