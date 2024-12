Fußgängerzone in Reutte hat (noch) keine Chance

Dauernde Fußgängerzone, aber es wird noch dauern

Auch in Imst ist das Thema Fußgängerzone durch die Kramergasse bereits eine gefühlte Ewigkeit präsent. Die Fuzo an Wochenenden im Sommer hat sich mittlerweile eingespielt, heuer ist die Innenstadt zudem an den vier Adventwochenenden autofrei. Aber wie geht es weiter? „Wir wollen in letzter Konsequenz eine dauerhafte Fußgängerzone und arbeiten daran, müssen uns aber noch gedulden“, stellt Vize-BM Thomas Schatz klar.