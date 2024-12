22 Jahre ohne „Schein“: Mann fuhr mit Schrottauto

Der 43-Jährige ging den Beamten am Freitag gegen 17 Uhr ins Netz. Auf der Loferer Bundesstraße in Erpfendorf führten die Polizisten Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. „Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war“, so die Ermittler.