West Ham trauert: Jugendspieler (15) verstorben

„Wundervolle Erinnerungen“

„Oscar wurde von allen in der Akademie verehrt – er war nicht nur ein großartiger Torwart, er war ein echter Hammer und ein fantastischer junger Mensch, den jeder, der das Vergnügen hatte, ihn kennenzulernen, schmerzlich vermissen wird“, ließ sich West Hams Sportdirektor Mark Noble in einem Statement zitieren. „Ich habe wundervolle Erinnerungen daran, wie Oscar in meinem Garten spielte – Lenny und seine Teamkollegen waren alle von ihm begeistert. Er war ein freundlicher, fröhlicher, wohlerzogener und höflicher junger Mann, der eine so glänzende Zukunft vor sich hatte, und es ist unvorstellbar niederschmetternd, dass er in diesem Alter von seiner Familie und seinen Freunden getrennt wurde.“