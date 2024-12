Drohne beliefert hungrige Mauer-Besucher in China

In Österreich und Deutschland noch Zukunftsmusik

In Österreich und Deutschland ist vieles, was in China schon läuft, noch Zukunftsmusik. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC arbeitete mit dem chinesischen Flugtaxi-Start-ups EHang an der Serienreife eines pilotenlos fliegenden Vehikels, zuletzt wurde es um das Projekt aber ruhiger. FACC kooperiert auch mit der US-Firma Archer und liefert Logistikdrohnen an ein weiteres US-Unternehmen.