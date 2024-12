UN-Generalsekretär quälen tiefe Sorgen um Syrien

Besondere Bedenken haben der UN-Generalsekretär wegen der „hunderten israelischen Luftangriffe auf verschiedene Orte in Syrien“, erklärte Guterres‘ Sprecher Stéphane Dujarric am Donnerstag. Er betonte die dringende Notwendigkeit, die Gewalt an allen Fronten in ganz Syrien zu deeskalieren.