Fast jedes zweite Unternehmen plant Stellenabbau

Demnach planen vier von zehn deutschen Unternehmen im kommenden Jahr einen Stellenabbau, heißt es in einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wie das „Handelsblatt“ am Mittwoch berichtete. Betroffen sei vor allem die Industrie. „Der seit 2005 anhaltende Beschäftigungsaufbau in Deutschland ist zu Ende.“