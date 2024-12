Weihnachtsfeier: So weit dürfen Sie es treiben

Einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier ordentlich die S.. rauslassen auf Firmenkosten und das noch ganz ohne Konsequenzen? Schöne Allgemeinmeinung, aber leider mitnichten. Auch hier gilt es aufzupassen – vor allem jene, die ihre Jobs auch noch am Tag danach gern hätten. Was geht und was nicht? Wir haben nachgefragt!