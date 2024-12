Suzuki Swift: Davon dürfte es gern mehr geben!

Im Rahmen der Testfahrten für die aktuelle Ausgabe der World Car Awards hatten wir in Los Angeles die Gelegenheit, den Kleinen als Fronttriebler zu fahren. Den noch immer Kleinen, kann man sagen, denn der Swift bleibt mit 3,86 Meter Länge dem treu, was mal ein Kleinwagenformat war. Heute fällt er damit schon eher in die Kategorie Kleinstwagen.