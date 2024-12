ÖTV findet Austragungsort für Davis-Cup-Match

Österreichs Davis-Cup-Team wird neuerlich in Schwechat ein Heimspiel bestreiten: Der ÖTV gab am Montag bekannt, dass der Länderkampf gegen Finnland am 31. Jänner und 1. Februar im Multiversum stattfinden wird. Gespielt wird auf Sand. Mit einem Sieg wäre die erste von zwei Hürden auf dem Weg zum erhofften Finalturnier genommen. Schon jetzt steht fest, dass es im Falle eines Sieges Mitte September entweder auswärts gegen Ungarn oder zu Hause gegen Kanada gehen würde.