Zweite OP! Ofner muss noch einmal unters Messer

Wien-Besuch geplant

Ob Ofner auch zu den Erste Bank-Open nach Wien fahren kann, steht noch in den Sternen. „Ich würde wirklich gerne hinfahren und am Sonntag beim Abschied von Dominic Thiem, der bestimmt sehr emotional wird, dabei sein. Allerdings weiß ich nicht, wie es mir nach der Operation am Mittwoch gehen wird. Ich fürchte, es wird eher wichtig sein, den Fuß hochzulagern. Aber spätestens beim Viertel- und Semifinale möchte ich schon in Wien dabei sein.“