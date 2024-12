Mehr als 61.000 in Wien: Der große Syrer-Report

Vom Baby bis zum Greis: Mit den „Wiener“ Syrern könnte man die ganze Landeshauptstadt Niederösterreichs besiedeln und sie wäre noch etwas zu klein, um alle Menschen beherbergen zu können. Von den 103.000 syrischen Staatsbürgern in Österreich leben fast 61.500 in Wien, so die Statistik Austria (Stand: Oktober 2024). Der Großteil ist jung und männlich. Rund zwei Drittel sind unter 30 Jahre alt. Die Gruppe der Männer (knapp 39.000) überragt jene der Frauen (knapp 23.000) deutlich. Der Arzt aus Damaskus, die Altenpflegerin aus Ildib, der Friseur als Aleppo. All das gibt es bei uns – und sie sind wichtige Stützen der Gesellschaft. Aber auch: 21.000 Syrer sind arbeitslos oder in Schulungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.