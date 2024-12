Chronisch verstopft trotz gesunden Lebensstils

am Evang. KH in Wien: Vorab: Da Sie regelmäßig Sport betreiben, ist generell eine entsprechend große Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2 Litern pro Tag sehr wichtig. Unter anderem hilft diese Menge auch, aufquellenden Ballaststoffen, vor allem aus Flohsamenschalen- und Getreideprodukten, eine gute Gleitfähigkeit im Verdauungstrakt zu verleihen. Diese Ballaststoffe tragen gut dazu bei, die Darmtätigkeit in Schwung zu bringen.