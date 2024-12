99ers: „Werden derzeit von den Göttern geprüft“

Phasenweise agierten die 99ers aber tatsächlich harmlos, spiegelte sich die Qualität am Papier nicht am Eis wider. Zwar spielten sich die Steirer auch gegen Villach eine Vielzahl an Chancen heraus. Aber es fehlte letztlich – wie so oft in dieser Saison – an der Kaltschnäuzigkeit, an der Effizienz. Selbst im Powerplay mangelte es am unbedingten Willen, am Zug zum Tor. Die vielen (starken) Individualisten am Eis agieren in weiten Teilen schlichtweg noch zu selten als Kollektiv. Die Defensive präsentierte sich nach der herben 2:6-Klatsche am Freitag gegen Fehervar zwar dieses Mal stark verbessert und stabil, doch offensiv fehlten den Murstädtern zu oft Spielwitz und Genauigkeit.