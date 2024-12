„Spielverderber“ Paschke siegt vor drei ÖSV-Adlern

Österreichs Skispringer sind im Weltcup mannschaftlich weiterhin eine Macht. Beim klaren Sieg des Deutschen Pius Paschke am Sonntag in Wisla wurde Jan Hörl Zweiter, Stefan Kraft Dritter und Samstagsieger Daniel Tschofenig Vierter. Für die ÖSV-Männer waren es die Stockerlplätze Nummer neun und zehn in diesem Winter. Auch im sechsten Saison-Bewerb war damit zumindest ein Athlet aus Österreich auf dem Podest zu finden.