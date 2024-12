„Alexander fehlt an allen Ecken und Enden“

Große finanzielle Sorgen

22 Monate später folgte das Söhnchen. Sandra war in Karenz und nur mit einem Gehalt – Alexander war in der IT-Branche selbstständig – ging es nicht so schnell weiter, wie gewünscht. Dementsprechend gibt es jetzt noch einige Baustellen, die fertiggemacht werden müssen, wie z. B. die Fassade, die noch im Rohbau ist. Zum emotionalen Leid kommt jetzt noch die finanzielle Sorge, ist Sandra doch jetzt Alleinverdienerin. Das Paar wollte 2025 heiraten. Dass Alexander so plötzlich aus dem Leben gerissen wird – damit hat keiner gerechnet. Familie und Freunde sind da, versuchen zu helfen.