Als die Kastelruther Spatzen aus dem Casino flogen

Weihnachtsambiente, Schneegestöber, Hüttengaudi – der Rahmen für ein Gespräch über das große Sommer-Open-Air der Kastelruther Spatzen am 28. Juni in der Wörthersee-Ostbucht könnte passender nicht sein. „Wir freuen uns schon riesig auf unsere Rückkehr an den See. Wir hatten in unserer Anfangszeit einen Kurzauftritt in der Serie ,Ein Schloss am Wörthersee‘. Selbstverständlich ohne Gage – das war eine große Ehre für uns“, erzählt Norbert Rier in entspannter Runde.