Austria: Achter Streich und Werners letzte Partie?

Besonders nach dem Seitenwechsel steigen Malone & Co. richtig aufs Gas, schon 17 Tore gab’s in der zweiten Halbzeit. „Unsere Athletik-Trainer machen einen super Job. In Hälfte eins sind die Räume meistens dichter, das lockert sich oft nach der Pause. Wir sind geduldig, lassen uns nicht aus der Ruhe bringen“, lobt Helm.