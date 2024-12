LIVE ab 17 Uhr: FK Austria empfängt den SCR Altach

Altach flirtet mit Außenseiterrolle, denkt schon an Frühjahr

Altach wartet bereits seit zwölf Spielen auf einen Sieg, nur vier Punkte sammelten die Vorarlberger seit 24. August in dieser Phase. Auch Trainer Fabio Ingolitsch, der am 19. Oktober von Joachim Standfest übernahm, kennt das Gefühl eines vollen Erfolgs noch nicht. Zuletzt gab es immerhin das 1:1 gegen Tabellenführer Sturm, daran will man anknüpfen.