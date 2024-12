Schwarzes Sesselrücken: Wer was werden könnte

Wer geht, wer bleibt? Es brodelt in der schwarzen Gerüchteküche. Seit klar ist, dass man mit der FPÖ am Koalitionstisch sitzen wird, dreht sich das Personalkarussell immer schneller. Fix ist, dass die ÖVP statt wie bisher fünf nur noch drei Landesregierungsmitglieder stellen wird – also für zwei einen neuen Job finden muss. Eine „Reise nach Jerusalem“.