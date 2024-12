Führerschein-Neuling kracht mit Pkw gegen Felswand

Lenker und Beifahrer in Klinik eingeliefert

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen um 180 Grad, ehe er stark beschädigt zum Stillstand kam. Der Lenker und sein ebenfalls 17-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.