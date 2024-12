Riesentorlauf in Beaver Creek ab 18 Uhr LIVE

An die Bedingungen auf amerikanischem Schnee tasteten sich die Österreicher in Copper Mountain und zuletzt Vail heran. „Es ist wie auf Waschpulver fahren – extrem ausgedrückt“, erklärte Kroisleitner die Charakteristik des trockenen Schnees in Colorado. Feinfühliges Fahren sei angesagt, wie auch Patrick Feurstein anmerkte. „Der Schnee ist sehr aggressiv. Man muss mit brutal viel Gefühl fahren“, so der Vorarlberger.