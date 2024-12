Braathen schreibt Geschichte und ist Tränen nahe

„Es ist schwer über meine Gefühle zu sprechen“, so Braathen, der von Halbzeitrang vier aus die Laufbestzeit im Finale markierte und damit das erste Weltcup-Podest für das Land seiner Mutter einfuhr. „Ich habe keine Worte. Danke an alle in meiner Mannschaft – und an meinen Vater, der mein größter Fan ist. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Familie zu treffen und ein paar Bier zu trinken“, grinst der 24-Jährige glücklich.