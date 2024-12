Nach frühem Schock durfte Thiem doch noch jubeln

Der Schock fuhr in die Glieder, als Christoph Monschein nach neun Minuten mit der Trage abtransportiert wurde. Die Befürchtung Kreuzbandriss machte die Runde, der Routinier, der nach Spielschluss „unter starken Schmerzen“ im VIP-Klub hockte, gab nach dem Röntgen leichte Entwarnung. „Gott sei Dank keine Schwellung!“ Zu hoffen, dass sich beim heutigen MRT bestätigt, dass „nur“ das Seitenband lädiert ist. So gesehen kommt die Pause recht, andererseits verabschiedete sich die Vienna nach 0:1-Rückstand mit drei Toren binnen sieben Minuten zum 3:1 gegen Liefering, dem sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen, in die Winterpause der zweiten Liga.