Arbeiter (25) unter Stapel Schrott-Autos begraben

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einer Firma in Gersdorf an der Mur, Bezirk Leibnitz. Der 25-Jährige fuhr mit einem Gabelstapler, um Container mit Schrott auf einem Lagerplatz abzustellen. Auf diesem Lagerplatz waren auch drei Schrott-Pkw übereinander gestapelt.