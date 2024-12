Italiener (55) als illegaler Autohändler enttarnt

Aus Gefängnis geflüchtet

Bei der Einvernahme bezeichnete er sich selbst als „sanfter Betrüger“, der aber bereits auf eine regelrechte kriminelle Laufbahn zurückblicken kann. 2016 war der Italiener in seinem Heimatland zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, konnte aber 2021 bei einem Ausgang flüchten. Seitdem dürfte er sich mit Betrügereien seinen Lebensunterhalt verdient haben. Alleine in Österreicher beträgt der Schaden mehrere 100.000 Euro, in Deutschland dürfte er um ein Vielfaches höher sein.