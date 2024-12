Babypause bei Zadic naht: Vertretung steht fest

Die grüne Ministerin Alma Zadić erwartet in Kürze ihr zweites Kind. „Ab der Geburt werde ich mich für einige Wochen vertreten lassen, um das neue Familienmitglied gut ankommen zu lassen“, schrieb sie am Donnerstag in den Sozialen Medien. Fix ist auch, wer sie während ihrer Babypause vertritt.